POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tageswohnungseinbruch in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 27. März 2023, in ein Einfamilienhaus in der Scheunebergstraße in Delmenhorst eingebrochen. Eine männliche Person wurde bei der Flucht beobachtet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Zwischen 13:00 und 13:30 Uhr brachen Unbekannte eine Tür auf der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Sie nahmen diverse Wertgegenstände an sich und verließen das Haus durch ein Fenster. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete eine männliche Person bei der Flucht vom Grundstück.

Diese beschrieb sie als:

- ungefähr 30 bis 40 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - hagere Gestalt - schütteres, dunkles Haar, das nach hinten gekämmt war - dunkle Bekleidung (kurze Jacke und Hose)

Die beschriebene Person verließ den Tatort mit schnellen Schritten in Richtung Innenstadt. Wer weitere Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

