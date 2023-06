Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Resolute Seniorin vertreibt mutmaßliche Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Eine 76 Jahre alte Weselerin hielt sich am Dienstag gegen 22.50 Uhr in ihrem Wohnzimmer auf, als das Telefon klingelte. Anrufer war ein Sicherheitsdienst, der ihr vor ab mitteilte, dass sich Unbefugte auf ihrem Grundstück aufhalten würden. Das Einfamilienhaus am Schepersweg wird durch diesen Sicherheitsdienst videoüberwacht.

Parallel fuhr eine Streifenwagenbesatzung zu dem Anwesen.

Unmittelbar nachdem die Weselerin aufgelegt hatte, hörte sie ein Geräusch an den Rollläden der Terrassentür sowie zwei Männerstimmen.

Nachdem sie die Unbekannten lautstark angesprochen hatte, flüchteten diese, noch bevor die Polizei eintraf.

Diese durchsuchten das Grundstück, konnten jedoch auch bei einer Fahndung niemanden mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0, zu melden.

AM

