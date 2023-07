Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beleidigt und bespuckt - Bundespolizei ermittelt gegen 35-Jährigen

Dortmund - Lünen (ots)

Am gestrigen Morgen (24. Juli) soll ein zunächst Unbekannter eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof mit seinem Speichel angespuckt haben. Dieser konnte von Bahnmitarbeitern im Nachgang gestellt werden.

Gegen 09:20 Uhr erschien eine 27-Jährige in Begleitung eines Mannes völlig verängstigt auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund. Unter Tränen gab sie an, dass ein Fremder sie im U-Bahnbereich grundlos beleidigt und an der rechten Körperseite bespuckt habe. Die türkische Staatsbürgerin habe zunächst Bahnmitarbeiter aufgesucht, welche sich dann auf die Suche nach dem Tatverdächtigen gemacht haben. Diese haben ihr zudem geraten, die Bundespolizei aufzusuchen. Der Begleiter habe den Vorfall beobachtet und bestätigte die Äußerungen der Geschädigten. Die Frau aus Lünen war völlig geschockt. Ihre rechte Körperhälfte wies Speichel von den Haaren bis zum Oberschenkel auf. Sie zitterte am gesamten Körper und äußerte, dass sie sehr unwohl fühle.

Wenig später brachten die Sicherheitsmitarbeiter den 35-Jährigen zur Wache. Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten fanden die Bundespolizisten ein Schriftstück mit seinen persönlichen Daten auf. Der polizeibekannte Dortmunder gab an, dass er auf dem Rückweg von einem Termin gewesen sei, welcher ihn wütend gemacht habe. Deshalb habe er seinen Frust an einem Reisenden auslassen wollen und die Lünerin willkürlich bespuckt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Deutschen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell