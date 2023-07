Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise gescheitert - Bundespolizei verhaftet dreifach gesuchten Mann am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (24.07.2023) stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei einen 27-jährigen türkischen Reisenden fest, der gleich dreifach per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Mai und Juli dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Köln drei Haftbefehle wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erlassen. Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 4.200 Euro konnte der in Köln lebende Mann vor Ort nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafen in Gesamthöhe von 280 Tagen nicht abwenden. Er wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

