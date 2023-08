POL-OG: Sinzheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Am Mittwochabend kam es laut der Schilderung einer 19-Jährigen in einer Therme in der Straße "Römerplatz" zu einer sexuellen Belästigung. Die Heranwachsende soll sich kur vor 22 Uhr in der Gemeinschaftsdusche der Therme aufgehalten haben, als sie von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein soll. Dieser habe sich unsittlich an ...

mehr