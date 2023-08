Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sexuelle Belästigung in Therme, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend kam es laut der Schilderung einer 19-Jährigen in einer Therme in der Straße "Römerplatz" zu einer sexuellen Belästigung. Die Heranwachsende soll sich kur vor 22 Uhr in der Gemeinschaftsdusche der Therme aufgehalten haben, als sie von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein soll. Dieser habe sich unsittlich an seinem erigierten Geschlechtsteil berührt. Die junge Frau wandte sich daraufhin an ihre männliche Begleitung. Als diese den Mann zur Rede stellen wollte, ergriff Besagter die Flucht. Der Unbekannte wurde als etwa 55 bis 65 Jahre alt von circa 190 Zentimeter Körpergröße beschrieben. Des Weiteren habe der Mann eine korpulente Körperstatur und kurze, grau gelockte Haare. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die zuständigen Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell