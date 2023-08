Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Achern - Einbruch in Apotheke und Kiosk, Zeugen gesucht

Sasbach, Achern (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke kam es am Mittwochabend durch eine bislang unbekannte Person in der Hauptstraße in Sasbach. Gegen 23:15 Uhr soll der nächtliche Besucher mithilfe von Hebelwerkzeug versucht haben, in das Innere der Apotheke zu gelangen. Der hierdurch ausgelöste Einbruchsalarm dürfte den Unbekannten in die Flucht getrieben haben.

Etwa 30 Minuten später ereignete sich ein weiterer Einbruchsversuch in einem Kiosk in der Eisenbahnstraße in Achern. Hierbei versuchte der Langfinger mit einem Hebelwerkzeug die Schiebetüren des Kiosks aufzuhebeln. Auch in diesem Fall blieb die Tat im Versuchsstadium hängen und der Unbekannte entfernte sich in Richtung der Bahnhofsunterführung beziehungsweise des Industriegebiets. Bei dem Einbrecher könnte es sich um eine männliche Person, im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, einer Größe von 175 bis 185 Zentimeter sowie einer normalen Statur gehandelt haben. Er führte einen Rucksack beziehungsweise eine Tasche mit sich. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise verdächtigen Personen geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07841 7066-0 gebeten. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen.

/se /wo

