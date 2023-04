Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen und ggf. weitere Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Pkw

Schwerin (ots)

In Schwerin wurden in der Zeit vom 30.3. bis zum 3.4. mehrere Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Die Fahrzeuge waren im Stadtteil Großer Dreesch in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße abgestellt. Bisher sind vier angegriffene Wagen bekannt, bei denen der Lack zerkratzt oder Fahrzeugteile abgebrochen wurden. Strafanzeigen wurden gefertigt und das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen weiteren Geschädigten sowie nach Zeugen: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Beschädigungen an seinem Fahrzeug feststellen musste, wird gebeten, sich mit der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.

