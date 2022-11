Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1384) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Über das vergangene Wochenende (11.11.2022 - 14.11.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Dinkelsbühl ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Haus in der Mögelinstraße. Noch ist unklar, ob die Täter auch Beute gemacht haben. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Ansbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 Kontakt zum Kriminaldauerdienst Mittelfranken aufzunehmen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell