Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Vacha (ots)

Am 02.09.2022 gegen 22:20 Uhr befährt ein 26 jähriger Mann nach einer Streitigkeit die Goethestraße in Vacha. Hier kollidiert dieser mit einem Kleidercontainer und kann nicht mehr weiterfahren. Die eingesetzten Beamten vor Ort nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Des weiteren schlug ein Drogentest postiv an und der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

