POL-OG: Mittelbaden - Vorsicht bei regennasser Fahrbahn

Baden-Baden (ots) - Am Dienstag kam es in Geroldsauer Straße im Zuge eines Ausweichmanövers zum Sturz einer 57-jährigen Radfahrerin. Sie hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein 28-jähriger Skoda-Lenker soll gegen 16.45 Uhr an der Einmündung von der Dimpfelbachstraße nach links in die Geroldsauer Straße eingebogen sein und hierbei ...

