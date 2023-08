Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Ausweichmanöver gestürzt

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag kam es in Geroldsauer Straße im Zuge eines Ausweichmanövers zum Sturz einer 57-jährigen Radfahrerin. Sie hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein 28-jähriger Skoda-Lenker soll gegen 16.45 Uhr an der Einmündung von der Dimpfelbachstraße nach links in die Geroldsauer Straße eingebogen sein und hierbei die Vorfahrt der Radlerin missachtet haben. Die 57-Jährige konnte zwar eine Kollision vermeiden, verlor jedoch infolge der Lenkbewegung die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein. Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

