POL-OG: Offenburg - Bei Widerstand verletzt

Offenburg (ots)

Die psychische Ausnahmesituation einer 43 Jahre alten Frau rief am Dienstagabend neben Helfern des Rettungsdienstes auch Kräfte des Polizeireviers Offenburg in der Bertha-von-Suttner-Straße auf den Plan. Während die Frau aufgrund ihres Zustandes gegen 20.30 Uhr in eine Spezialklinik gebracht werden sollte, leistete sie massiven Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet werden musste.

/ya

