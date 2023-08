POL-OG: Steinmauern - Garagenbrand

Lahr, Hugsweier (ots) - Lahr, Hugsweier - Gebäudebrand - 2. Nachtragsmeldung- Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach dem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Hugsweierer Hauptstraße in Bezug auf die Brandursache einen Schritt weiter. Nach einer Begutachtung am Montag zusammen mit einer Brandsachverständigen dürfte die Brandentstehung auf einen ...

mehr