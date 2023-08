Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Rennradfahrerin schwer verletzt

Haslach (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmittag ist eine Rennradfahrerin frontal von dem Lenker eines Lastwagengespanns erfasst und hierbei schwer verletzt worden. Die 30-Jährige musste mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 42 Jahre alter Fahrer eines Lastwagengespanns an der Einmündung der "Neue Eisenbahnstraße zur Hofstetter Straße" die Vorfahrt der auf der Hofstetter Straße herannahenden Velo-Lenkerin missachtete, was gegen 12:45 Uhr letztlich zur folgenschweren Kollision führte. Trotz eines Ausweichversuchs gelang es der 30-Jährigen nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 2.200 Euro geschätzt. Während er Unfallaufnahme war die Unfallstelle vorrübergehend gesperrt.

