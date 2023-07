Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer leicht verletzt, Verursacher flüchtig

Mühlhausen (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 16-jähriger Jugendlicher gestern Nachmittag bei einem Unfall in Mühlhausen davon. Er befuhr mit seinem Moped die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Görmar. Plötzlich bog vor ihm ein entgegenkommender Pkw nach links in die Breitscheidstraße ab und kollidierte mit dem Moped. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern setzte der bislang unbekannte Fahrer die Fahrt in Richtung Rewe Getränkemarkt fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelgrünen W Passat handeln, der hinten rechts Beschädigungen aufweisen müsste. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Verursacher geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 und Angabe des Aktenzeichens 0173405 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell