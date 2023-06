Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230613-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung an einem kleinen Jungen in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 11.06.2023 gegen 13.40 Uhr kam es in der Straße Jungfernstieg in Eckernförde zu einer Körperverletzung an einem kleinen, ca. 2 Jahre alten Jungen, der sich auf dem Arm seines Vaters befand.

Eine Zeugin ging unmittelbar hinter einer Familie und konnte beobachten, wie ein kleiner Junge, der sich auf dem Arm seines Vaters befand, stark weinte. Die Zeugin konnte beobachten, wie der Mann plötzlich ausholte und dem Kind ins Gesicht schlug. Weiter konnte die Zeugin beobachten, dass der kleine Junge nach dem Schlag am Mund blutete. Der Mann gab das Kind dann weiter an eine Frau, vermutlich die Mutter des Jungen, die ihn dann auf den Arm nahm und ihm das Blut aus dem Gesicht wischte. Bei der Familie waren auch noch zwei Mädchen dabei, die Familie war scheinbar auf dem Weg zum Strand.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Wem ist eine fünfköpfige Familie am 11.06.2023 gegen 13.40 Uhr oder auch später im Jungfernstieg oder danach auch am Strand aufgefallen, wer kann Angaben zu der vermutlich russischen oder ukrainischen Familie machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch an die Rufnummer 04351-89212600.

Sönke Petersen

