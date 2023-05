POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Basepohl (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) - Am 27.05.2023 um 12:45 Uhr ereignete sich auf dem Datzeberg in Neubrandenburg ein Raub. Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger fragte den 88-jährigen deutschen Geschädigten vor seiner Wohnung, in der Straße Uns Hüsung 31, nach Kleingeld. Als der Geschädigte sein Portmonee herausnahm, um nachzuschauen, schlug der Tatverdächtige ihm auf den Arm, um in Besitz der Geldbörse zu kommen. ...

