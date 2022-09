Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220907 - 1032 Frankfurt-Gallus: Drogen in Wohnung - Zwei Männer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Frankfurter Polizei stellten am gestrigen Dienstag, den 06. September 2022, in einer Wohnung im Gallus eine größere Menge an Betäubungsmitteln sicher und nahmen in dieser zwei 53 und 26 Jahre alte Männer fest.

Nach einem Hinweis auf den Besitz von Drogen begaben sich gegen 18:45 Uhr Polizeibeamte zu einem Mehrfamilienhaus in die Anspacher Straße. Im Treppenhaus des Gebäudes stellten sie schon an der Tür der aufgesuchten Wohnung Marihuanageruch fest. Mittels eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wollten sich die Beamten nun Zugang in die Räume verschaffen und hatten bereits eine Ramme angesetzt. Ein 53-jähriger Mann öffnete jedoch vorher die Tür, sodass die Beamten zügig die Wohnung betreten konnten und darüber hinaus auf einen weiteren Mann, 23 Jahre alt, trafen. In der Wohnung fanden die eingesetzten Polizeikräfte mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes schließlich über 400 Gramm Haschisch, rund 50 Gramm Marihuana, mehrere tausend Euro an Bargeld sowie Pfefferspray, eine Machete und mehrere Messer auf. Sie stellten die Beweismittel sicher. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels dauern an.

Darüber hinaus bewiesen die Polizeibeamten bei einem 24-Jährigen, der zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung aus einem der oberen Stockwerk nach unten kam, ebenso das richtige Gespür und unterzogen ihn einer Kontrolle. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl vor, den er nach Zahlung des offenstehenden Geldbetrages abwenden konnte. Er wurde im Anschluss entlassen.

