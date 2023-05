Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Raub in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 27.05.2023 um 12:45 Uhr ereignete sich auf dem Datzeberg in Neubrandenburg ein Raub. Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger fragte den 88-jährigen deutschen Geschädigten vor seiner Wohnung, in der Straße Uns Hüsung 31, nach Kleingeld. Als der Geschädigte sein Portmonee herausnahm, um nachzuschauen, schlug der Tatverdächtige ihm auf den Arm, um in Besitz der Geldbörse zu kommen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige mit der Geldbörse vom Tatort in unbekannte Richtung. Er wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Augenscheinlich deutscher Phänotyp und ca. 1,80 m groß, ca. 16 Jahre alt, zur Tatzeit war er mit einem hellen Trainingsanzug bekleidet, möglicherweise grau oder beige. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell