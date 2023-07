Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind beim Ausparken übersehen

Nordhausen (ots)

Ein 8-jähriger Junge musste gestern, am frühen Abend, nach einem Unfall in der Nordhäuser Straße medizinisch versorgt werden. Er war mit seinem BMX Rad unterwegs, als ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Opel rückwärts ausparkte. Er übersah das Kind, dass gegen die Fahrertür prallte. Es verletzte sich leicht am Knie. des PKW fährt und sich leicht am Knie verletzt. Das Kind befand sich in der Zwischenzeit auch schon in ärztlicher Behandlung. Personalien zu allen Beteiligten geklärt.

