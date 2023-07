Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Sonnenstein (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 2.55 Uhr, detonierte an der Hauptstraße ein Zigarettenautomat. Der Automat wurde dabei komplett zerstört, ein unmittelbar daneben parkendes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Wie viele Zigaretten und Bargeld der oder die Täter erbeuteten kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, Aktenzeichen 0173747, zu melden.

