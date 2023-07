Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei ermittelt nach gespannten Draht auf Radweg

Sondershausen (ots)

Unbekannten spannten auf einem Radweg bei Göllingen einen mehrere Millimeter dicken Metalldraht über den Weg. Hierbei handelt es sich um den Unstrut, Werra Radweg zwischen Göllingen und Rottleben. Am Freitag, 30. Juni, informierten Zeugen die Polizei über den Draht. Die Polizisten entdeckten das bereits durchtrennte Hindernis und stellten dieses sicher. Da der gespannte Draht eine Gefahr für Radfahrer darstellte, ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Vermutlich ist es nur dem Zufall zu verdanken und dem Engagement von Zeugen, die in den sozialen Netzwerken auf den Draht hingewiesen hatten, das kein Radfahrer zu Schaden kam. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat Personen auf dem Radweg beobachtet, die sich verdächtig verhielten? Wer hat den gespannten Draht gesehen? Gab es in der Vergangenheit schon einmal auf diesem Radweg Beobachtungen eines solchen Drahtes und wurde dieser bereits entfernt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen. Bitte nennen sie das Aktenzeichen 0168924.

