POL-IZ: 220708.4 Itzehoe: Ohne Führerschein unterwegs

Meldorf (ots) - Mit dem Verlust der Geldbörse endete der Einkauf einer Seniorin am gestrigen Tag in Meldorf. Der Dieb erbeutete 100 Euro Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.00 Uhr kaufte die Geschädigte bei Lidl in der Altentreptower Straße ein. Ihre Handtasche samt Portemonnaie legte sie währenddessen leichtsinnigerweise im Einkaufswagen ab. Als die 78-Jährige ihre Waren ...

mehr