Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wütend die Eingangstür beschädigt

Mühlhausen (ots)

Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße beschädigte in der Nacht zu Mittwoch ein 31-jähriger Mann. Er wollte mit einer Freundin einen Bekannten besuchen. Der verwehrte den Zutritt, was beide in Rage brachte und zum Zerschlagen der Türscheiben führte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell