Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sicherheitsdienst beleidigt und bedroht

Mühlhausen (ots)

Securitymitarbeiter in einem Einkaufszentrum sind jeden Tag Beleidigungen oder Anfeindungen ausgesetzt. So geschehen auch gestern in Mühlhausen auf dem Gelände der Burggalerie. Dort hielt sich am Nachmittag ein Mann auf, gegen den ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Als der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann auf das bestehende Hausverbot ansprach, reagierte der gereizt und betitelte den Mitarbeiter als fettes Schwein. Gleichzeitig erhob er die Hand, in der er eine Bierflasche hielt und drohte damit. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

