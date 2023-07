Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand nach Dacharbeiten

Nordhausen (ots)

Der Brand eines Carports löste am gestrigen Abend einen umfangreichen Einsatz für die Polizei und Feuerwehr in der Kantstraße aus. Zum Brand führten Schweißarbeiten an der Bedachung eines Fahrzeugunterstandes, welche der 82-jährige Eigentümer durchführte. Der Mann versuchte den Brand selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Flammen griffen auf das anliegende Nebengelass über. Mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte blieben glücklicheweise aus. Die Bewohner der umliegenden Häuser brachten sich eigenständig in Sicherheit. Nach ersten Schätzungen wird der entstandene Sachschaden auf ca. 100000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

