Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über Tag

Niederzier (ots)

Am Montag (03.04.2023) stiegen bisher Unbekannte in ein Wohnhaus in Niederzier-Oberzier ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck.

In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16:00 Uhr drangen der oder die Täter in ein Einfamilienhaus in der Hardtstraße in Oberzier ein. Sie öffneten in beiden Etagen mehrere Schränke und entwendeten bisherigen Ermittlungen zu Folge Schmuck. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte die vorhandenen Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell