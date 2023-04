Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Jülich (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Wochenende (31.03.2023 bis 02.04.2023) in eine Kindertagesstätte ein und entwendeten Bargeld und Computer.

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster der Einrichtung in der Straße "Am Mühlenteich" auf und durchwühlten einen Büroraum. Hier stahlen sie Bargeld sowie Computer.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

