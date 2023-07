Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrer fährt einfach weiter

Schernberg (ots)

Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich zwischen Schernberger Holzecke und Schernberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter seine Fahrt ohne Anzuhalten fortsetzte. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Iveco von der Bundesstraße 249 kommend in Richtung Schernberg. An einer Engstelle kollidierte er mit einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Pkw, der trotz Wartepflicht die Engstelle befahren hatte. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Pkw um einen blauen Renault gehandelt haben. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum gesuchten Auto, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

