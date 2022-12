POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Balve (ots) - Ein falscher Polizeibeamter hat am Mittwoch einem Balver mit einer Strafanzeige gedroht für den Fall, dass er weiter "so recht" zu ihm sei. Der mutmaßliche Betrüger meldete sich am Nachmittag bei einer 84-jährigen Balverin am Telefon und probierte es zunächst mit der Lügengeschichte, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Darauf ging die Seniorin mit dem Telefon in der Hand zu ihrem Sohn, der eine Etage tiefer wohnt, und ...

mehr