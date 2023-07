LPI-NDH: Alkoholisiert hinterm Lenkrad

Mühlhausen (ots) - Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße beschädigte in der Nacht zu Mittwoch ein 31-jähriger Mann. Er wollte mit einer Freundin einen Bekannten besuchen. Der verwehrte den Zutritt, was beide in Rage brachte und zum Zerschlagen der Türscheiben führte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

