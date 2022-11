Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Leichtverletzte nach schwerem Verkehrsunfall - Hilden - 2211074

Mettmann (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hilden am gestrigen Dienstag (15. November 2022) sind vier Personen leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das war geschehen:

Gegen 17.20 Uhr war eine 57-jährige Frau aus Haan in ihrer Mercedes C-Klasse auf der Oststraße in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. Als die Ampel im Kreuzungsbereich Elberfelder Straße/ Oststraße auf Rot schaltete, versuchte die 57-Jährige zu bremsen, was ihr jedoch aus bislang ungeklärter Ursache nicht gelang. Sie versuchte, auf den Gehweg auszuweichen, kollidierte aber dennoch im Kreuzungsbereich mit einem 5er BMW eines 31-jährigen Düsseldorfers.

Der BMW wurde auf die Seite geschleudert und blieb im Kreuzungsbereich liegen. Der BMW stieß dabei gegen einen verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich wartenden Opel Astra eines 26-jährigen Haaners, der auf der Elberfelder Straße in Richtung Hilden unterwegs war. Alle drei Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Die 57-jährige Haanerin und der 26-jährige Haaner sowie seine 24-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 31-jährige Düsseldorfer gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ein unbeteiligter 46-jähriger Mann aus Hilden, der stark alkoholisiert war, störte die Unfallaufnahme derartig, dass er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden musste.

