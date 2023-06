Polizei Gütersloh

POL-GT: Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe an Betrüger

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Werther (Westf.) (FK) - Nachdem es kreisweit am Dienstag (20.06.) zu einer massiven Welle von sogenannten Schockanrufen gekommen ist, erschienen am Dienstagmittag zwei ältere Personen in einer Bankfiliale in Werther. Das Ehepaar beabsichtigte einen fünfstelligen Betrag abzuheben. In einem Gespräch ergab sich der Verdacht, dass das Geld an Betrüger übergeben werden soll. Die Mitarbeiterin reagierte sofort und informierte die Polizei über den Betrugsversuch. Ca. eine Stunde zuvor sind die Senioren von einem angeblichen Anwalt angerufen worden, der die Summe forderte.

