POL-GT: Zeugen informieren Polizei nach Körperverletzung

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht Dienstag (20.06., 02.00 Uhr) hat ein 31-jähriger Rheda-Wiedenbrücker versucht in ein Mobilfunkgeschäft am Klingelbrink einzubrechen. Er schlug dazu mehrfach mit einem Stein auf die Scheibe des Geschäfts ein. In das Geschäft gelangte er nicht. Nachdem der Versuch misslang, legte sich der alkoholisierte Tatverdächtige in der Nähe hinter einen Lkw und schlief ein. Dort ertappten ihn die Beamten. Ein E-Bike, ...

