Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher schläft ein

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht Dienstag (20.06., 02.00 Uhr) hat ein 31-jähriger Rheda-Wiedenbrücker versucht in ein Mobilfunkgeschäft am Klingelbrink einzubrechen. Er schlug dazu mehrfach mit einem Stein auf die Scheibe des Geschäfts ein. In das Geschäft gelangte er nicht.

Nachdem der Versuch misslang, legte sich der alkoholisierte Tatverdächtige in der Nähe hinter einen Lkw und schlief ein. Dort ertappten ihn die Beamten. Ein E-Bike, welches der Tatverdächtige vermutlich zuvor genutzt hat, wurde sichergestellt. Das Rad wurde erst am Montag als gestohlen gemeldet.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

