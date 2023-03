Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Taschendieben

Karlsruhe (ots)

Eine 69-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagvormittag in Karlsruhe-Neureut Opfer eines Diebstahls. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt die Frau gegen 10:40 Uhr zum Überqueren der Fahrbahn in der Welschneureuter Straße an einem Rad-/Fußweg, als sich ein bislang unbekannter Täter von hinten ihrem Fahrrad näherte. Der Mann nahm eine Spottasche aus dem Fahrradkorb der 69-Jährigen und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in Richtung Nordweststadt.

Die Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter als circa 15 bis 18 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Er war von schlanker Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 666 3611 in Verbindung zu setzen.

Nachdem der Polizei in den vergangenen Wochen mehrere vergleichbare Fälle bekanntgeworden sind, warnt das Polizeipräsidium Karlsruhe vor Dieben, die verkehrsbedingte Wartezeiten von Radfahrern an Ampeln und Überwegen ausnutzen, um dann Taschen aus deren Fahrradkörben zu stehlen. Die Täter hatten es vornehmlich auf Handtaschen oder Rucksäcke abgesehen, die ohne zusätzliche Sicherung in Fahrradkörben lagen. In den meisten Fällen waren Fahrradfahrerinnen in der Weststadt, der Innenstadt sowie der Südweststadt Ziel der Täter. Die gestohlenen Taschen ließen die Diebe oftmals in der Nähe zurück und nahmen lediglich darin befindliches Bargeld und Wertgegenstände an sich.

Die Täter wurden von den Geschädigten wiederholt als Jugendliche und junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben, die selbst mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Um sich wirksam vor Taschendieben zu schützen, rät die Polizei zu folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.

- Bewahren Sie keine Wertgegenstände im Fahrradkorb auf.

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

- Sichern Sie Taschen mit Gurten oder nutzen Sie verschließbare Satteltaschen.

- Vermeiden Sie Ablenkung durch Kopf-/Ohrhörer.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell