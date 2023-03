POL-KA: (KA) Karlsruhe - Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden am Mittwochmorgen zwei 30- bzw. 53-jährige Männer beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Ihnen wird schwerer räuberischer Diebstahl bzw. Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr im bewussten Zusammenwirken Drogerieartikel im Wert von mehreren hundert Euro in einem Karlsruher Drogeriemarkt entwendet zu haben. Nachdem die beiden Tatverdächtigen das Diebesgut in einer speziell präparierten Tasche versteckt hatten, soll der 30-Jährige eine Kassiererin gezielt in ein Gespräch verwickelt haben, um diese abzulenken. Der 53-Jährige verließ derweil ohne zu bezahlen das Ladengeschäft. Nachdem ein Ladendetektiv, der die Tat beobachtet hatte, den 53-Jährigen vor der Filiale angesprochen und festgehalten hatte, soll der Beschuldigte den Ladendetektiv mit einer Hand gestoßen haben, um sich im Besitz des Diebsgutes zu erhalten.

Die Beschuldigten wurden bis zu ihrer Haftrichtervorführung durch die verständigten Polizeibeamten in den Zentralgewahrsam der Polizei gebracht. Wie sich herausstellte, führten die Beschuldigten jeweils ein Taschenmesser mit sich.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Steffen Schulte, Pressestelle

