Polizei Gütersloh

POL-GT: Tuning-Kontrollen führten zur Feststellung zahlreicher Verstöße und eines illegalen Rennens

Gütersloh (ots)

Gütersloh (NB) - Von Samstag (17.06.) 10.00 Uhr bis Sonntag (18.06) 01.00 Uhr wurden im Rahmen der regelmäßigen Tuning Schwerpunktkontrollen in Gütersloh insgesamt 69 Ordnungswidrigkeitenverfahren und drei Strafverfahren eingeleitet. Im Zuge des Einsatzes "Tuning und Poser" wurden dabei sowohl Geschwindigkeits-, als auch technische Kontrollen durchgeführt. Während der technischen Kontrollen wurden, unter Ausnutzung von Räumlichkeiten an der Friedrich-Ebert-Straße, etwa 40 Pkw einer detaillierten Kontrolle unterzogen. Von den dabei ca. 40 näher kontrollierten Autos wiesen 31 technische Mängel auf. Bei acht dieser Fahrzeuge waren die Mängel so schwerwiegend, dass die weitere Nutzung der Kraftfahrzeuge untersagt wurde. Insgesamt stellten die Beamten neben den 31 Verstöße aufgrund technischer Mängel, 33 Geschwindigkeitsverstöße, fünf sonstige Verkehrsverstöße und einen Verstoß gegen die Abgabenordnung nach einer Manipulation am Katalysator bei den Kontrollen fest. Ein Autofahrer fiel den Beamten während der Kontrolle besonders auf. Er war alkoholisiert. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Des Weiteren konnte im Rahmen der Verkehrskontrollen ein illegales Kraftfahrzeugrennen zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der B 61 unterbunden und das Auto des 31-jährigen Güterslohers nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt werden. Der Fahrer des rot-weißen Motorrads der Marke Ducati flüchtete über eine rote Ampel auf der B61 im Bereich der Abbiegung zur Friedrich-Ebert-Straße, in Fahrtrichtung Amtsgericht. Anschließend flüchtete der Motorradfahrer vor einem weiteren Streifenwagen durch den Gütersloher Stadtpark. Eine Fahndung nach ihm verlief zunächst negativ. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet oder zu Kenntnis genommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05241 869-0 zu melden.

