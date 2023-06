Polizei Gütersloh

POL-GT: 58-Jährige kommt von der Straße ab

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Dienstagabend (20.06., 17.12 Uhr) wurden Rettungsdienst und Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Engerstraße in Höhe des Leinenbrinks informiert.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Werther die Engerstraße in Richtung Werther. In Höhe der Einmündung zum Leinenbrink kam die Dame nach links von der Straße ab. An einer Hecke kam sie mit ihrem Ford zum Stehen. Möglicherweise ist eine internistische Ursache für das Abkommen von der Straße ursächlich. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Frau in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell