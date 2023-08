Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall

Forbach (ots)

Am Dienstagnachmittag führte das Missachten einer Vorfahrtsregelung zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 78-jähriger Audi-Lenker befuhr gegen 16 Uhr die L83 aus Richtung Schwarzenbach kommend und wollte augenscheinlich nach links in Richtung Forbach abbiegen. Hierbei ist er mit dem in Richtung Freudenstadt fahrenden, vorfahrtsberechtigten Seat-Fahrer eines 35-Jährigen kollidiert. Beide Fahrer wurden nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau beziffern den Schaden auf den beiden Fahrzeugen auf etwa 55.000 Euro.

