Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Eingestiegen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstagmittag über ein Gerüst in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kehler Straße eingestiegen und hat aus dem dortigen Schlafzimmer Bargeld erbeutet. Zum Einstieg wurde ein Fenster aufgebrochen. Der Eindringling dürfte genauso schnell verschwunden sein, wie er aufgetaucht ist. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Person geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtigen Beobachtungen gemachten haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761- bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

