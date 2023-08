Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Am Kieswerk" kam es zwischen Montagnacht und Dienstagabend. Eine bislang unbekannte Person soll sich durch ein Fenster unerlaubten Zutritt in die Gaststätte verschafft haben, was sich bei der durchgeführten Spurensicherung bestätigte. Aus dem Innern des Lokals wurde nach derzeitigen Feststellungen ein Kassensystem, Bargeld, ein Smartphone sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Person geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21 - 2200 gebeten.

/se

