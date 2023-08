Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Gefährliche Körperverletzung

Willstätt (ots)

Offenbar trug die Alkoholisierung eines 52 Jahre alten Mannes am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Industriestraße dazu bei, dass er sich nun mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung konfrontiert sieht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er kurz vor 20 Uhr mehrere Personen provoziert und beleidigt haben. Als er von einem couragierten Zeugen auf sein Verhalten angesprochen wurde, soll der aggressive Mann ein Glas Erdnussbutter auf ihn geworfen und ihn dadurch leicht verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer konnte durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Kehl wenig später einer Kontrolle unterzogen werden. Ihm steht nun juristisches Ungemach ins Haus.

