Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall an Haustür - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein älterer Mann wurde am frühen Donnerstagnachmittag (20.07.2023) in seinem Haus in der Fritz-Reuter-Straße Opfer eines versuchten Raubdelikts. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mit Gewalt Zutritt ins Hausinnere und verlangte Geld. Als der Senior sich zur Wehr setzte, entfernte sich der Unbekannte ohne Beute vom Tatort.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge klingelte es gegen 13:15 an der Tür des 71-jährigen Geschädigten. Als dieser geöffnet hatte, stand ein fremder Mann vor ihm und gab an, von den Wasserwerken zu kommen und die Zählerstände ablesen zu wollen. Der Bewohner ließ ihn jedoch nicht herein, zumal sich niemand bei ihm angemeldet hatte.

Nach einem kurzen Wortwechsel griff der Fremde plötzlich zu einem Holzknüppel, den er offenbar zuvor im Nahbereich der Eingangstür deponiert hatte, attackierte den Geschädigten damit, drängte ihn ins Innere des Hauses und verlangte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Bewohner sich jedoch gegen den fortgesetzten Angriff wehrte, ließ der Täter letztendlich von dem Geschädigten ab und verließ das Haus.

Der Senior trug u.a. Verletzungen am Kopf davon, die später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- ca. 185 cm groß

- 40-45 Jahre alt

- ca. 120 Kilo schwer

- athletische Figur

- dunkle Haare

- schwarzer Mundschutz

- bekleidet mit einem schwarzen Käppi, einem blauen Shirt und einer etwas dunkleren, aber ebenfalls blauen kurze Hose und schwarzen Schuhen

- führte ein Klemmbrett mit sich

- sprach hochdeutsch

Der Mann soll insgesamt ein sehr kräftiges Erscheinungsbild haben.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt wegen einer versuchten räuberischen Erpressung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Eventuell ist die Person mit einem Fahrzeug gekommen und wieder gefahren.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell