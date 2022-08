Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Omnibus aufgefahren

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Mit Omnibus aufgefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Pkw ist es am Dienstagmorgen in der Sülchenstraße gekommen. Der 46-jährige Busfahrer war mit seinen rund 70 Fahrgästen gegen neun Uhr stadtauswärts in Richtung Wurmlingen unterwegs. Vor ihm fuhr der 57 Jahre alte Lenker eines Peugeot, der nach rechts in die Graf-Bentzel-Straße abbiegen wollte. Da er vor dem Abbiegen wegen querender Fußgänger anhalten musste, ragte der hintere Teil des Fahrzeugs noch in die Sülchenstraße. Dies erkannte der Busfahrer zu spät und krachte dem Peugeot ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Der 57-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell