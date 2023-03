Groß-Gerau (ots) - Am Samstag (25.03.) wurde in der Zeit zwischen 16.00 und 21.50 Uhr, durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus "Am Atzelberg" eingebrochen. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Armbanduhren, Parfüm und Geld. Wer verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich unter 06142/6960 an das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu wenden. Rückfragen bitte ...

