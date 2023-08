POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Körperverletzung und Beleidigung

Sasbach, Achern (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke kam es am Mittwochabend durch eine bislang unbekannte Person in der Hauptstraße in Sasbach. Gegen 23:15 Uhr soll der nächtliche Besucher mithilfe von Hebelwerkzeug versucht haben, in das Innere der Apotheke zu gelangen. Der hierdurch ausgelöste Einbruchsalarm dürfte den Unbekannten in die Flucht ...

mehr