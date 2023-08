Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230810. 4 Glückstadt: Mit 2,10 Promille auf dem E-Scooter gestoppt

Glückstadt (ots)

Am Mittwoch um 16:25 Uhr fuhr ein 72jähriger Glückstädter mit seinem Escooter die Straße Am Hafen und weiter in der Stadtstraße, als eine Polizeistreife den Mann stoppte und kontrollierte. Das Fahrzeug war nicht pflichtgemäß versichert und ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Den Glückstädter erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr.

