POL-IZ: 230810.3 Kronprinzenkoog: Alte Handgranate auf Feld entdeckt und ordnungsgemäß gesprengt

Bokelrehm (ots) - In der Zeit von Montag (31.7.23) bis Dienstag (8.8.23) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem gesicherten Lagerraum, welcher an ein Wohnhaus angrenzt. Der Anwohner und Eigentümer bemerkte am Mittwochvormittag (9.8.23) die offenstehende Tür und den Verlust zweier hochwertiger Motorräder. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

